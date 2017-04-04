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Несколько часов спасали частный дом от пожара в Находке

Несколько часов спасали частный дом от пожара в Находке

Источник фото: pixabay.com

9 февраля в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о том, что на улице Садовая горит частный дом, сообщают "Вести:Приморье".

Незамедлительно по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к работам по ликвидации пожара.

Во время проведённой разведки было установлено, что горят: крыша дома и баня.

Пожар на общей площади 40 кв. м был локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Грамотные и оперативные действия брандмейстеров не допустили распространения огня на большую площадь. На пожаре работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники, отметили в пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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