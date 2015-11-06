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Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский

Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Правительства 3 декабря 2019 года.

«Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни», – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Документ внесен Минвостокразвития России, которому необходимо ежегодно предоставлять в Правительство доклад о ходе выполнения плана.

Концепция развития острова Русский была принята Правительством России в мае 2019 года и будет реализована до 2027 года в два этапа. На первом этапе до 2022 года предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. Также планируется открыть центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

На втором этапе до 2027 года предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т. д.

«Строительство конгрессно-выставочного центра на острове Русский позволит закрепить за Владивостоком статус одного из ведущих центров деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. - Круглогодично действующий центр станет площадкой для проведения крупных мероприятий и демонстрации проектов, направленных на развитие Дальнего Востока. С появлением современной конгрессно-выставочной инфраструктуры на новый уровень сможет выйти Восточный экономический форум как уникальная площадка для развития международного диалога».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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