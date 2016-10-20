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Комплексное развитие пляжной зоны в бухте Шамора планируется в рамках масштабного инвестпроекта

Комплексное развитие пляжной зоны в бухте Шамора планируется в рамках масштабного инвестпроекта

Фото: Администрация Приморского края

Инвестиционный проект «Строительство базы отдыха «Мыс Крутой» предусматривает создание современного пляжно-гостиничного комплекса для круглогодичного отдыха с развитой инфраструктурой и разнообразными вариантами для комфортного отдыха как жителей региона, так и туристов. Как сообщили в администрации края, данная инициатива призвана стать настоящим флагманом комплексного развития всей бухты Лазурная.

По словам представителя компании-инвестора, предусмотрен доступ к пляжу, будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания гостей Шаморы.

Реализация проекта позволит увеличить туристский поток в два раза, создать новые рабочие места, увеличить товарно-денежный оборот, в том числе предприятий малого бизнеса, оказывающих услуги по обслуживанию туристов на территории бухты Лазурная. Значителен он и с точки зрения роста инвестиционной привлекательности Приморья. Пляжная территория с туристской инфраструктурой подлежит классификации на уровне I категории, а сам гостиничный комплекс будет иметь «4 звезды».

Губернатор Приморья и представители Инвестиционного совета проект поддержали. Глава региона поручил в кратчайшие сроки предоставить инвестору возможность приступить к застройке и благоустройству пляжной зоны к сезону 2020 года.

По инициативе губернатора данному инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, позволяющего иметь особые преференции в рамках нового краевого закона, например, предоставление земельных участков без проведения торгов. В будущем значимые для экономики региона инициативы смогут претендовать на ряд дополнительных мер поддержки. Однако, они должны вложить значительные средства в реализацию своей идеи, развивать инфраструктуру территории, на которой они находятся, и создавать новые рабочие места для жителей региона.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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