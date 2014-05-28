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Первый в Приморье аквапарк появится в районе Первой речки во Владивостоке

Первый в Приморье аквапарк появится в районе Первой речки во Владивостоке

Фото: wikipedia/Rootology

Крупный инвестиционный проект готовится к реализации в дальневосточной столице. Строительство административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком планируется в районе Первой речки, вдоль Некрасовского путепровода во Владивостоке. Проект призван стимулировать рост деловой активности, развивать сферу гостеприимства и семейных развлечений в городе.

Как сообщили в администрации края, инвестор планирует возвести первый в Приморье аквапарк, работающий круглосуточно, с пропускной способностью до 30 тысяч посетителей в месяц. При разработке используется мировой опыт строительства аналогичных объектов. Торговый центр, входящий в состав проекта, должен стать крупнейшим в столице края. Планируемая мощность: от 50 тысяч человек ежедневно.

Административно-гостиничный комплекс включает в себя три 22-этажных здания, в которых расположены 26 тысяч квадратных метров офисов, гостиница уровня «4 звезды» на 200 номеров, конференц-залы, кафе и рестораны, а также парковка на 1,5 тысячи машиномест. Данный комплекс сможет принимать туристов и делегации на мероприятия регионального, федерального и международного масштаба.

Планируемая сдача объектов – 2026 год.

«Проект кардинально изменит ландшафт на этом участке гостевого маршрута и станет символом развития Владивостока в статусе дальневосточной столицы», – отмечает представитель инвестора, генеральный директор ООО «Бизнес групп АГТРК» Роман Мисюрин.

По инициативе губернатора данному инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, позволяющего иметь особые преференции в рамках нового краевого закона, например, предоставление земельных участков без проведения торгов. В будущем значимые для экономики региона инициативы смогут претендовать на ряд дополнительных мер поддержки. Однако, они должны вложить значительные средства в реализацию своей идеи, развивать инфраструктуру территории, на которой они находятся, и создавать новые рабочие места для жителей региона.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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