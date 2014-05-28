В администрации Владивостока представили проект торгово-развлекательного комплекса с аквапарком

Эскизный проект административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке обсудили накануне в администрации Владивостока. Генеральный директор ООО «Бизнес групп АГТРК» Роман Мисюрин представил главе города Олегу Гуменюку и специалистам профильных управлений мэрии план будущего строительства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, инвестор планирует возвести первый в Приморье аквапарк, работающий круглосуточно, с пропускной способностью до 30 тысяч посетителей в месяц. Торговый центр общей площадью 180 тыс. кв. метров, входящий в состав проекта, рассчитан на посещение порядка 50 тысяч человек ежедневно. Также в проект входят три высотных здания административно-гостиничного комплекса: два офисных здания общей площадью порядка 26 тысяч кв. метров и одна гостиница на 200 номеров уровня «4 звезды».

По расчетам проектировщиков, здесь будет предусмотрено не менее 8 тысяч парковочных мест. Важный аспект будущего объекта – грамотное проектирование транспортной составляющей – заездов и выездов, которые будут исключать пробки и дорожные затруднения в этом районе.

«Проект призван стимулировать рост деловой активности, развивать сферу гостеприимства, стать центром семейных развлечений в городе», - отметил представитель инвестора Роман Мисюрин.

В ходе обсуждения специалисты управления дорог и благоустройства подчеркнули, что этот объект действительно создаст огромный приток транспорта, поэтому здесь необходимо предусмотреть строительство развязки, по возможности включить в транспортную схему заезды с разных точек – с улиц Снеговой, Камской, Нефтеветки, с Военного шоссе и Народного проспекта. Для предотвращения заторов необходимы полосы разгона и торможения и другие инженерные решения.

Роман Мисюрин сообщил, что архитектурные предложения по развязкам и транспортной схеме – уже в разработке.

«Это очень значимый для города проект, с крупными инвестиционными вложениями, но нам заранее необходимо совместно предусмотреть все детали его строительства и дальнейшей эксплуатации, чтобы потом не возникло непредвиденных проблем, - подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк. – Готовы обсуждать ваши технические расчеты, чтобы избежать ошибок, прорабатывать сложные вопросы, искать оптимальные решения. Нам всем нужно, чтобы объект стал для Владивостока ярким и востребованным, чтобы он грамотно вписался в городскую среду».

Напомним, проект административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком в районе Некрасовского путепровода получил статус приоритетного в рамках нового краевого закона о поддержке инвестиционных проектов в важных отраслях экономки. Соответствующее решение было принято на заседании Инвестиционного совета под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в декабре 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]