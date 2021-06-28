Аквапарк мирового уровня возведут на Русском острове

Семейный центр «Аквапарадайз» возведут во Владивостоке. Соглашение о сотрудничестве накануне подписали представители проекта ООО «Истерн Аква Парадайз» и компании «ВЭБ Инжиниринг» на полуострове Саперный, где вскоре развернется строительство.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, будущий центр включит крытый круглогодичный аквапарк, торгово-развлекательную зону, спортивно-оздоровительный комплекс. Четырехзвездочная гостиница под брендом Novotel будет рассчитана на 260 номеров, оператором объекта станет группа компаний Accor из Франции. В отеле оборудуют спа и фитнес-зоны, деловые центры, рестораны. Также на территории обустроят прогулочную парковую зону с велодорожками и тренажерами для занятий спортом под открытым небом. Объем инвестиций в развитие инициативы составит 5,1 миллиарда рублей.

Как подчеркнул генеральный директор ООО «Истерн Аква Парадайз» Дмитрий Боярко, строительство семейного центра станет первым на Дальнем Востоке инвестиционным проектом подобного уровня. По его словам, открытие объекта обеспечит во Владивостоке условия для качественного всесезонного отдыха, сопоставимого с зарубежными аналогами.

Генеральный директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков отметил, что компания рассматривает возможность реализации на Дальнем Востоке и других проектов в сфере туризма.

«Аквапарадайз» станет вторым проектом группы компаний Accor в Приморье. В этом году она уже запустила одну гостиницу во Владивостоке.

Комплексную поддержку при реализации проекта оказывает Правительство Приморского края. ООО «Истерн Аква Парадайз» шло к запуску инициативы несколько лет. Изначально у инвестора возникли сложности с оформлением земельного участка. Решить проблему удалось при содействии Инвестиционного агентства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]