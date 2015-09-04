Аквапарк за 10,2 млрд. рублей хотят построить острове Русском

Резидент СПВ ООО «Истерн Аква Парадайз» на Восточном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве по строительству крытого аквапарка на Русском острове. Сумма инвестиций составит 10,2 млрд рублей. Как сообщает "Вести: Приморье " со ссылкой на Vl.ru, компанией владеет учредитель Ассоциации резидентов ТОР и СПВ, делоросс Дмитрий Боярко.

Компания «Истерн Аква Парадайз» построит на острове Русский во Владивостоке аквапарк стоимостью 10,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Как отмечается, соглашение о сотрудничестве при реализации проекта стороны подписали на Восточном экономическом форуме. Общая сумма планируемых инвестиций в объект, который должен появиться на полуострове Саперном Русского острова, – 10,2 млрд рублей. По данным АПИ, этот объект создаст 115 рабочих мест.

На сайте проекта указано, что на территории предполагается строительство гостиницы на 80 номеров и парковки на 1200 автомобилей в день. Прогнозируемая загрузка аквапарка в день – 2000 человек. Срок развития проекта от строительства до введения в эксплуатацию – 2,5 года.

ООО «Истерн Аква Парадайз» зарегистрировано в Приморском крае. Учредитель компании Дмитрий Боярко является также учредителем Ассоциации резидентов ТОР и СПВ. По данным ИАС Seldon.Basis, у компании есть еще два учредителя – Алексей Дешпет, глава «Примполимер», а также Ольга Сун-жаю, которая при Андрее Тарасенко занимала позицию советника бывшего вице-губернатора по строительству Алексея Немкова. Сейчас она является директором государственного АО «Корпорация развития Приморского края», а также владельцем нескольких микроорганизаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]