Шествие Дедов Морозов перекроет движение транспорта в центре Владивостока
Госавтоинспекция Владивостока предупреждает водителей о временном ограничении движения и парковки автотранспорта в связи с проведением карнавального шествия Дедов Морозов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, место сбора участников шествия – площадка у центрального входа в Дворец детского творчества (Океанский проспект, 43). Далее колонна пройдет до площади Борцов революции.
Парковка и движение автотранспорта будут временно ограничены 22 декабря на следующих участках автомобильных дорог:
- с 17.15 до 18.30 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
- с 17.45 19.00 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;
- с 17.45 до 19.00 по улице Алеутской: от пересечения с улицей 1-й Морской.
На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.
Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.
Объезд будет осуществляться по улицам: Уборевича, Алеутская, переулку Павленко, Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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