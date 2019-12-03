Шествие Дедов Морозов пройдет по центральным улицам
В воскресенье, 22 декабря, во Владивостоке пройдет карнавальное шествие Дедов Морозов. Праздничное мероприятие начнется у Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43), после чего колонна проследует до площади Борцов Революции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
В связи с этим на центральных улицах Владивостока будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств:
- с 17:15 до 18:30 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
- с 17:45 до 19:00 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;
- с 17:45 до 19:00 по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской.
Объехать данные участки можно будет по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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