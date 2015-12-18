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Сегодня, 14:12
 

Движение в центре Владивостока ограничат

Движение в центре Владивостока ограничат

Фото: администрация города

Сегодня во Владивостоке пройдет карнавальное шествие Дедов Морозов. Праздничное мероприятие начнется у Дворца детского творчества на Океанском пр-те, 43, после чего колонна проследует до площади Борцов Революции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru

В связи с этим на центральных улицах Владивостока будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств:

с 17:15 до 18:30 по Океанскому пр-ту: от пересечения с Октябрьской до пересечения с Советской;

с 17:45 до 19:00 по Океанскому пр-ту: от пересечения с Октябрьской до пересечения со Светланской;

с 17:45 до 19:00 по Алеутской: от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской.

Объехать перекрытые участки можно будет по Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому пр-ту и Красного Знамени.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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