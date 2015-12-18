Движение в центре Владивостока ограничат
Сегодня во Владивостоке пройдет карнавальное шествие Дедов Морозов. Праздничное мероприятие начнется у Дворца детского творчества на Океанском пр-те, 43, после чего колонна проследует до площади Борцов Революции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl.ru
В связи с этим на центральных улицах Владивостока будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств:
с 17:15 до 18:30 по Океанскому пр-ту: от пересечения с Октябрьской до пересечения с Советской;
с 17:45 до 19:00 по Океанскому пр-ту: от пересечения с Октябрьской до пересечения со Светланской;
с 17:45 до 19:00 по Алеутской: от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской.
Объехать перекрытые участки можно будет по Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому пр-ту и Красного Знамени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.12.2019 Шествие Дедов Морозов пройдет по центральным улицам
-
23.06.2016 25 июня в центре Владивостока будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств
-
26.03.2018 Движение в центре Владивостока ограничат в связи с крестным ходом 8 апреля
-
21.09.2017 Празднование Дня тигра ограничит дорожное движение в центре Владивостока
-
18.12.2015 19 декабря в центре Владивостока ограничат движение и парковку транспорта
-
08.04.2018 На время крестного хода во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
Добавить комментарий