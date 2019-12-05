"Вести: Приморье. Интервью": Домашнее насилие: как определить, что ребенку нужна помощь?

Статистика этого года — 86 случаев домашнего насилия в Приморье, получивших правовую оценку. Все это случаи или же о проблеме просто умалчивают? Об этом в интервью с Анастасией Гороховой, главврачом краевой клинической детской психиатрической больницы, членом общественного совета УМВД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]