Новые автомобили получили ветеринары края
Новые автомобили УАЗ Пикап впервые за последние шесть лет были переданы пяти ветеринарным станциям Приморья. Ключи руководителям учреждений вручил Губернатор края Олег Кожемяко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Обновленные автомобили сохранили все преимущества первоклассного грузового внедорожника, которому по силам как перевести груз, так и доставить ветеринаров в самые труднодоступные уголки Приморского края.
Олег Кожемяко подчеркнул, что ветеринарная служба важна для приграничного региона, поэтому должна быть оснащена современной техникой и оборудованием, сотрудники – получать достойную заработную плату.
«Это первые шаги, которые мы делаем по оснащению техникой ветеринарных служб Приморья. В следующем году продолжим приобретать автомобили, увеличим зарплату работникам служб, создадим централизованную ветеринарную лабораторию. Гораздо эффективнее обеспечить данные меры поддержки, чем ликвидировать тот значительный ущерб краю, который наносят периодические эпизоотические заболевания», – подчеркнул глава Приморья.
Губернатор вручил ключи от новой техники руководителям учреждений Арсеньева, Дальнегорска, Находки, Спасска-Дальнего и Хороля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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