Экзамен в ГИБДД: новые правила ждут автолюбителей в автошколах

К 2024 году ГИБДД России намерена выйти на европейские показатели по смертности на дорогах, а к 2030-му - на нулевой показатель. О таких планах, выступая на 5-м конгрессе автошкол, рассказал замначальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

Основной упор для достижения таких показателей решено сделать на улучшении подготовки водителей. В настоящее время в завершающей стадии подготовки находятся нормативные акты, которые изрядно поменяют систему обучения и сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

По словам Гилякова, одно из новшеств - это то, что ученикам позволят ездить по автомагистралям. Это необходимо для того, чтобы молодой водитель обучался в тех же условиях, в которых ему предстоит применять полученные навыки.

С этой же целью из экзамена исчезнет так называемая "площадка".

"Этот этап дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно. Задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители в реальных условиях. Кроме того "площадка" занимает слишком много времени. А с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен считаем нецелесообразным", - сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

При этом сами "площадки" никуда не исчезнут. Более того, для отработки некоторых элементов в ходе экзамена их по-прежнему смогут использовать. Дело в том, что не весь экзамен будет проходить на дорогах общего пользования. Для проверки некоторых навыков, допустим, параллельной парковки, экзаменатор сможет использовать дороги с мало интенсивным движением или тупиковые, паркинги торговых центров, или те же самые автодромы ("площадки") автошкол.

"Изменятся маршруты проведения экзаменов. Если в настоящее время у нас заранее разработаны маршруты, причём они заранее известны и заранее обкатываются кандидатами в водители. Мы предлагаем уйти от конкретных маршрутов, маршрут будет заключать в себе перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен, на этом маршруте должны быть соблюдены все требования. Экзаменатор в ходе движения по маршруту сам выбирает направление движения", - пояснил представитель ГИБДД.

Изменится и теоретическая часть экзамена на получение водительского удостоверения. Во-первых, увеличится само количество вопросов. Сейчас их, напомним, 800. Во-вторых, добавятся новые темы - психология, медицина, пояснил Николай Гиляков.

Кроме того, в будущем при сдаче теоретического экзамена кандидат будет отвечать только на вопросы по той категории транспортных средств, на которую обучался. По словам Гилякова, программное обеспечение после доработки позволит сделать так, что при сдаче экзамена на получение прав по категории "А" будущему мотоциклисту не попадутся вопросы про рисунок шин протектора автобуса.

Также планируется ужесточить ответственность для пойманных пьяными за рулем бесправных водителей. Сегодня максимум как их можно наказать - отправить под арест на срок до 15 суток. А лишать их и нечего. Планируется - в случае, если этого же водителя в течение года поймают за рулем нетрезвым, ему закроют доступ к экзамену в ГИБДД. Это касается в первую очередь подростков, которые гоняют, не боясь лишиться прав, поскольку им по возрасту они еще не положены. Но в будущем они их получают.

А вот для законопослушных молодых автолюбителей наоборот сделают поблажку. Сегодня можно сдать экзамен в 17 лет, а права получить только в 18.

"За год навыки теряются. Мы, исходя из международного опыта, хотим разрешить получать водительские удостоверения в 17 лет и ездить с ними за рулем, но только при условии обязательного присутствия в автомобиле более опытного водителя", - пояснил Николай Гиляков.

Из других новшеств - отказ от балльной системы.

"Предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем - это вопрос ближайших нескольких месяцев. Водитель нарушает правила, его надо к административной ответственности привлекать, а мы ему балл даем. Это неправильно", - сказал Николай Гиляков, напомнив, что в настоящее время существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.

И наконец, планируется вернуться к советской системе, когда вышестоящая категория в водительском удостоверении автоматически дает право водителю управлять транспортным средством из нижестоящей категории.

Большинство изменений запланированы к вступлению в силу с 1 октября 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]