«Ответили за базар»: за угрозы приставу два брата надолго сядут в тюрьму





Больше четырех лет проведут в неволе два брата, угрожавшие приставу и ее дочери, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум 40-летним братьям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношения представителя власти).

Следствием и судом установлено, что 27 октября 2017 года подсудимые, находясь в служебном кабинете отдела судебных приставов по Первореченскому району ВГО УФССП России по Приморскому краю высказали в адрес судебного пристава-исполнителя и ее малолетней дочери угрозы применения насилия. Угрожая насилием, они размахивали руками около лица потерпевшей и требовали прекратить исполнительное производство в отношении одного из подсудимых.

Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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