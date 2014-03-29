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В «Парусе надежды» обнаружены многочисленные нарушения

В «Парусе надежды» обнаружены многочисленные нарушения

Фото: Прокуратура ПК


Совместная проверка прокуратуры и уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае центра "Парус надежды" выявили многочисленные нарушения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается на официальном инстаграм-канале краевой прокуратуры, рокурор г. Владивостока Сергей Лубенец совместно с Уполномоченным по правам ребёнка при Губернаторе Приморского края Ириной Медведевой провели проверку соблюдения прав детей, пребывающих в КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды».

По результатам проверки выявлены нарушения при организации питания, качества оказания медицинских услуг и другие. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер реагирования.

Отметим, что "Парус надежды" - специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В его приоритеную деятельность входят: 

  • профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
  • оказание помощи детям и подросткам  в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
  • предоставление комплекса социально-правовых, психологических, педагогических и медицинских услуг несовершеннолетним и членам их семей;
  • работа с семьями и детьми по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, психолого-педагогическое просвещение родителей;
  • осуществление деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, центров содействия семейному устройству, школ-интернатов, на территории Приморского края и между субъектами Российской Федерации.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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