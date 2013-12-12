Дмитрий Новиков: ФСБ обыскивает департамент лесного хозяйства Приморья





Депутат ЗАКСа Дмитрий Новиков в своем инстаграм опубликовал информацию о том, что ФСБ проводит обыски в департаменте лесного хозяйства Приморского края, — сообщают «Вести: Приморье».

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Дмитрий Новиков сообщил о том, что в здании департамента лесного хозяйства Приморского края на улице Белинского, 3-а, проходят обыски.

«По предварительной информации, у оперативников ФСБ есть вопросы к двум заместителям из трёх имеющихся заместителей руководителя департамента. Якобы одного зама проверяют на причастность к получению взяток, а другого – в организации незаконных конкурсов на получение аренды леса», — написал Новиков.

Судя по всему, уголовные дела будут «громкими» и будут охватывать период с середины 2010-х по 2018 гг, сообщил портал "Золотой мост", — сослался он на издание.

«По информации моего источника, задержана Филатова Елена — главный специалист Департамента лесного хозяйства, занималась аукционами. Ее вывели в наручниках. Снятия с аукционов неугодных компаний не проходит бесследно. Вот и сейчас сообщили, что Елену взяли с поличным при получении взятки за очередное снятие неугодной компании на одном из ближайших аукционов. Ну что же, ждем комментарии СК по этому поводу», — отметил депутат и тележурналист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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