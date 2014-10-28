Пойманная на взятке приморская чиновница сдает подельников
Как предполагает депутат ЗАКСа Дмитрий Новиков, зачистки в департаменте лесного хозяйства только начались, — передают «Вести: Приморье».
После прогремевших обысков в департаменте лесного хозяйства Приморья и задержания Елены Ф., сотрудницы этого ведомства скорее всего последует продолжение. Об этом написал в своем инстаграм председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.
«Елену Ф. сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки 6 декабря, ей уже предъявлено обвинение. Она, недолго раздумывая согласилась на сотрудничество, за это ей избрали меру заключения в виде домашнего ареста. И у заинтересованных лиц встал вопрос: "Насколько глубоко будут копать оперативники?"», — задал вопрос парламентарий.
Новиков утверждает, что накануне в Красноармейском районе появились чекисты с неудобными «лесными» вопросами к лицам, которые доселе казались неприкасаемыми.
«Оказывается Елена не просто согласилась "давать показания", она их дает и более чем активно. А значит, что раньше было "тайной на троих" стало достоянием силовиков и, возможно, в скором времени последуют дальнейшие задержания. Виновные они или нет, будет разбираться следствие и суд, а там есть в чем разбираться. Помимо схем с аукционами, есть схемы вывоза леса и его заготовка», — заключил Дмитрий Новиков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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