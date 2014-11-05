Клуб по изучению удэгейского языка открылся в Приморском крае

Первый клуб по изучению удэгейского языка для всех желающих появился в селе Рощино Приморского края. Об этом сообщает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, передают «Вести: Приморья» со ссылкой «Национальный акцент».

Инициатором создания клуба стала председательница общины «Буа-Хони» Валентина Габова. Занятия посетили взрослые и дети из соседской общины «Олондо» ("Женьшень") и семейной общины «Буа-Хони» («Дикая тайга»). На первом уроке они изучали удэгейский букварь.

Валентина Габова также занимается составлением сборного словаря, в котором на данный момент уже собрано 22,5 тысячи слов.

Удэгейцы — один из коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Относятся к байкальскому типу монголоидов. Язык — удэгейский, относится к амурской группе тунгусо-маньчжурских языков, наиболее схож с орочским, практически вытеснен русским языком. Численность удэгейцев – около 1500 человек.

Ранее заняться сохранением удэгейского языка поручил президент России Владимир Путин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]