Жителям Чукотки и Приморья новогодний стол обойдется дороже всех

Самый дорогой новогодний стол ожидает жителя Чукотки, а самый дешевый - оренбуржца, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор», входящей в экосистему «Сбербанка», — передают «Вести: Приморье».

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

«Дороже всего обойдется такой новогодний стол для жителей Чукотки - 668 рублей, Приморского края - 639 рублей, Томской области - 626 рубля, Сахалинской области - 605 рублей и Ярославской области - 603 рубля. Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области - 360 рублей, а также в Псковской области - 363 рубля», - рассказали аналитики.

В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей, сообщили в «Эвотор». За последний год этот показатель вырос на 16%.

В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге - 464 рубля. Для жителей Волгоградской области новогодний стол будет стоить 401 рубль, Воронежской области - 404 рубля, Краснодарского края - 435 рублей, Красноярска - 439 рублей, Нижегородской области - 400 рублей, Новосибирской области - 403 рубля, Самарской области - 419 рублей, Свердловской области - 416 рублей, Севастополя - 445 рублей, Челябинской области - 450 рублей.

Средняя цена 150 граммов домашнего «Оливье» по России составит 70 рублей. Как и в целом новогодний стол, самый дорогой домашний «Оливье» будут готовить на Чукотке - 145 рублей, на Сахалине - 110 рублей, в Якутии - 106 рублей, Магаданской области - 105 рублей, на Камчатке - 104 рубля, в Ямало-Ненецком округе - 100 рублей. Вдвое дешевле этот салат обойдется в Калмыкии - 47 рублей, Ингушетии - 51 рубль, а также в Тверской области - 55 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]