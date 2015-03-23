Новости Общество Происшествия

Сегодня, 14:05
 

"Оборотни в погонах": проводится служебная проверка

"Оборотни в погонах": проводится служебная проверка

Фото: "Экипажи ДПС"

Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району.   

Назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции. В случае установления вины полицейских, они будут уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести