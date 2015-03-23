"Оборотни в погонах": проводится служебная проверка
Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району.
Назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции. В случае установления вины полицейских, они будут уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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