Ветеран получил пенсию печеньем

Уфимский пенсионер получил свою ежемесячную пенсию в очень необычном формате. Почтальон предпочел выдать часть пособия деньгами, а остаток выдал другой «валютой».

Мужчина — ветеран труда, и со всеми накрутками должен был получить пенсию в 13 тысяч 27 рублей и 40 копеек, однако часть денег ему выдали пачкой печенья. О необычном решении почтальона рассказала дочь пожилого мужчины, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ufa1.ru.

— Почтальон выдала отцу 13 тысяч рублями, а 27 рублей и 40 копеек заменила пачкой печенья, и сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать. Пока мой пенсионер в себя приходил, почтальон ушла, — призналась дочь мужчины Татьяна.

Чтобы разобраться в ситуации, Татьяна позвонила на номер горячей линии Пенсионного фонда, но там включилась реклама похоронной службы. Тогда она обратилась в уфимский отдел ПФР, там ей ответили «вежливо, но равнодушно», дескать, разбирайтесь сами с «Почтой России».

— А почему я сама должна с почтой разбираться? Это же Пенсионный фонд выбрал «Почту России» в качестве контрагента поставщика услуг, пусть Пенсионный фонд сам и разбирается с ними, — негодует Татьяна. — Я решила все-таки сама позвонить на почту. Дело в том, что в квитанции не указаны номера отделений, указаны только общие номера на 8800. Ну и я позвонила. Часа два меня мотали от одного оператора к другому, потом потребовали личные данные, — рассказывает Татьяна, — Мне интересно, а вот пенсионерам, у которых нет детей, внуков, что им делать в этой ситуации? Куда обращаться с жалобой? Я два часа билась с этой проблемой, и результата пока нет.

Татьяна задается справедливым вопросом: куда деваются деньги, которые пенсионерам недоплачивают, а вместо них всучают печенье?

— Налоги мы заплатили, государство деньги выделило, Пенсионный фонд всё посчитал, а куда деньги-то делись? В чьих карманах они осели? Эти печенья, кстати, ужасные, не стоят они этих денег, — считает женщина.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что информация о выдаче пенсии пачкой печенья не может быть правдой. Однако пообещали проверить этот факт, если корреспондент отправит запрос в ведомство, в котором укажет Ф. И. О. пенсионера и его адрес. Татьяна предоставить эти данные отказалась.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]