Память Героев Отечества почтят во Владивостоке

9 декабря во Владивостоке отметят День Героев Отечества. Памятное мероприятие пройдет у стелы «Владивосток – город воинской славы», сообщает "Вести: Приморье".

Школьники, студенты, военнослужащие, жители и гости города соберутся соберутся на площади у стелы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронта и отдать дань уважения ныне живущим героям. В рамках мероприятия запланирована концертная программа и возложение цветов. Начало митинга запланировано на 12:00.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]