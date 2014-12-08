Память Героев Отечества почтят во Владивостоке
9 декабря во Владивостоке отметят День Героев Отечества. Памятное мероприятие пройдет у стелы «Владивосток – город воинской славы», сообщает "Вести: Приморье".
Школьники, студенты, военнослужащие, жители и гости города соберутся соберутся на площади у стелы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с фронта и отдать дань уважения ныне живущим героям. В рамках мероприятия запланирована концертная программа и возложение цветов. Начало митинга запланировано на 12:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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