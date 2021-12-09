Во Владивостоке отмечают День Героев Отечества

Сегодня, 9 декабря, на центральной площади Владивостока состоялось торжественное мероприятие, посвященное памятной дате - Дню Героев Отечества, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В полдень у стелы «Владивосток – город воинской славы» собрались ветераны, воспитанники патриотических клубов, юнармейцы. С поздравительным словом ко всем собравшимся обратилась заместитель главы администрации города Дарья Стегний.

«Мы отдаем дань уважения тем, кто совершил подвиги во имя свободы нашей страны в разные периоды ее истории, в том числе в наши дни, чтим память тех, кто сложил свои головы на полях сражений, - отметила Дарья Стегний. – Очень важно, чтобы память об этих людях передавалась из поколения в поколение».

О важности сохранения памяти сказал в своем приветственном слове депутат думы города Дмитрий Легкий. Память героев почтили минутой молчания. К стеле возложили венки и алые гвоздики. Для всех присутствующих прозвучали военные песни.

Для справки

Памятная дата День Героев Отечества ежегодно отмечается в России с 2007 года, но имеет давнюю историю, когда в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В настоящее время 9 декабря вспоминают не только тех, кто не вернулся с фронта, но и чествуют павших и ныне живущих Героев Советского Союза и Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]