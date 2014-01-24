Как такое возможно? Сотни детей изнасилованы хирургом

Масштабное дело о многочисленных эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними потрясает даже привыкших к ужасам криминального мира правоохранителей. Особенно страшно, когда коварным злоумышленником оказывается врач, человек, призванный исцелять и спасать, облегчать страдания, которому люди доверяют свое здоровье и обращаются за помощью.

Предполагается, что французский хирург совершал злодеяния на протяжении тридцати лет своей медицинской карьеры. Жоэль Ле Скуарнек (Joël Le Scouarnec) был задержан еще в 2017 году после того, как родители шестилетней девочки обвинили его в изнасиловании. Малышка рассказала отцу, что Ле Скуарнек испугал ее, демонстрируя свои половые органы. Проведенный медицинский осмотр и опрос правоохранителей выявил, что девочка могла быть изнасилована.

Полиция начала расследование, в ходе которого в доме Скуарнека был проведен обыск. В результате стражи порядка обнаружили, что мужчина хранил файлы с детской порнографией и дневники с описаниями непристойных действий по отношению к несовершеннолетним, в том числе к своим пациентам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на inosmi.ru.

Во время следствия выяснилось, что оказавшийся насильником врач однажды уже был признан виновным в хранении детской порнографии, тогда, в 2005 году, суд в Бретани приговорил его к четырем месяцам условно.

По новому делу об изнасиловании несовершеннолетних младше 15 лет, сексуальном насилии и эксгибиционизме Ле Скуарнек предстанет перед судом в марте 2020 года. Сейчас пострадавшими по этому делу проходят четыре девочки. Мужчина уже частично признал свою вину, однако у следствия есть основания полагать, что жертв гораздо больше. В найденных под напольным покрытием в доме врача в Жонзаке тетрадях, в которых Скуарнек детально описывает сцены сексуального насилия над детьми, фигурируют имена около 200 детей. Среди жертв жестокого преступника как девочки, так и мальчики. Свои записи Ле Скуарнек сопровождал иллюстрирующими происходящее рисунками и подробными описаниями своих ощущений и переживаний.

18 ноября прокурор города Ла-Рошель объявил о том, что следствию удалось установить личности 250 предполагаемых жертв хирурга. По данным преступлениям еще не истек срок давности. Тем временем адвокат хирурга утверждает, что найденные стражами порядка тетради отражают лишь извращенные фантазии подзащитного, а не представляют собой записи о реальных случаях изнасилования.

Однако, к сожалению, результаты опроса следователями 209 предполагаемых жертв хирурга говорят об обратном, многие рассказали полицейским о «четких воспоминаниях». 181 из них в момент сексуального насилия были несовершеннолетними. Большинство потенциальных жертв (159 человек) проживают в Бретани. В связи с этим дело из прокуратуры Ла-Рошели было передано в Лорьян (Бретань).

По данным полиции, многие случаи надругательства над детьми могли происходить именно в больницах, когда пациенты находились в фазе пробуждения от наркоза. Таким образом, многие из жертв могли в течение многих лет даже не подозревать о совершенном над ними насилии. Так, одна из потерпевших, 30-летняя женщина, которую подростком оперировали в городе Лорьян в 2004 году, узнала о том, что ее имя фигурирует в тетрадях Ле Скуарнека, и что, возможно, она стала его жертвой, от правоохранителей.

Еще одна из потерпевших смогла восстановить произошедшее в памяти именно после полицейского опроса и ознакомления с тетрадями насильника, в которых фигурирует ее имя с описанием изнасилования после хирургической операции.

«После опроса ко мне вернулись воспоминания и даже ощущения. И очень ясно. Это как деталь пазла, которой недоставало мне для понимания своей жизни. Сегодня я четко понимаю, что со мной произошло. Тогда я это восприняла как медицинский осмотр. Хотя и очень специфический, потому что я помню, что мне было больно. Но тогда я считала, что это нормально. Это был врач, и поэтому я не боялась. Я тогда была 10-летним ребенком. Сейчас я женщина, мать. Очная ставка совсем не пугает меня», — рассказывает потерпевшая.

Таким образом, именно возможность скрываться под личиной врача, проводящего неприятные, но необходимые для здоровья пациентов осмотры, а также беззащитное после наркоза состояние доверявших ему свое здоровье клиентов позволяли опасному преступнику долго оставаться безнаказанным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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