Новости Общество

Сегодня, 13:36
 

Погода капризничает: что ждать приморцам в ближайшие дни

Погода капризничает: что ждать приморцам в ближайшие дни

Фото: pixabay.com

Главный синоптик Приморья рассказал о том,  какая погода ожидает жителей края в ближайшие дни, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Судя по всему, фронт несколько ускорится и выйдет на Приморье не в ночь на 11 декабря, а утром 10 декабря. В этот день на большей территории Приморья пройдёт небольшой снег, отметил Борис Кубай. Во Владивостоке утром во вторник, 10 декабря, возможны небольшие осадки на фоне положительной температуры воздуха. Понижение температуры до отрицательных значений будет наблюдаться значительно позже после окончания осадков. До середины декабря похолодание будет умеренным, при этом, морозы будут существенно слабее, чем были в середине нынешней недели.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести