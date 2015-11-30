Погода капризничает: что ждать приморцам в ближайшие дни

Главный синоптик Приморья рассказал о том, какая погода ожидает жителей края в ближайшие дни, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Судя по всему, фронт несколько ускорится и выйдет на Приморье не в ночь на 11 декабря, а утром 10 декабря. В этот день на большей территории Приморья пройдёт небольшой снег, отметил Борис Кубай. Во Владивостоке утром во вторник, 10 декабря, возможны небольшие осадки на фоне положительной температуры воздуха. Понижение температуры до отрицательных значений будет наблюдаться значительно позже после окончания осадков. До середины декабря похолодание будет умеренным, при этом, морозы будут существенно слабее, чем были в середине нынешней недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]