Полиция просит помощи у жителей края

Полиция предупреждает граждан об ответственности за самовольную вырубку лесных насаждений

Лес является одним из важнейших объектов природы. Этот компонент окружающей среды заключает в себе ресурсный потенциал по восстановлению природы от негативных факторов промышленности.

Охрана окружающей среды от преступных посягательств и предупреждение экологических преступлений входят в число основных задач отдела МВД России по Хасанскому району. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечения преступлений в лесной отрасли, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники полиции совместно с представителями добровольной народной дружины осуществляют рейды на территории района. Всё чаще незаконные вырубки деревьев совершаются в отдалённой местности с трудной транспортной доступностью, что усложняет время их выявления и пресечения. Однако, несмотря на трудности, работа в этом направлении активно ведется.

Только с начала года в дежурную часть полиции поступило 43 сообщения, связанных с незаконной вырубкой деревьев, по 13 из них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Причиненный государству экологический ущерб превысил 17 млн рублей.

Полиция призывает население проявлять гражданскую сознательность в сбережении насаждении и напоминает о том, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», размер ущерба от незаконной рубки лесных насаждений составляет не менее 50-кратной стоимости древесины.

Указанный размер ущерба увеличивается в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо охраняемых природных территориях.

Административная ответственность за незаконную рубку предусмотрена в тех случаях, когда причиненный ущерб не превышает 5 тыс. руб., что регламентировано статьей 8.28 КоАП РФ, а в случае превышения ущерба наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 УК РФ.

За незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, уголовным кодексом предусмотрен штраф в размере до пятисот тысяч рублей, а то же деяние, совершенное группой лицпо предварительному сговору или в крупном размере, увеличивает штраф до трех миллионов рублей.

Всех, кто обладает информацией о гражданах, занимающихся незаконной вырубкой деревьев, просим сообщать об этом в полицию по телефону «102».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]