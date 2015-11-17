Рекордсмен владивостокского "Луча" возглавил клуб РФПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» сегодня на своем официальном сайте объявил об уходе Владимира Федотова, поблагодарив его «за пройденный путь» и пожелав успешного продолжения карьеры.

«Новым главным тренером ФК «Оренбург» будет назначен Константин Владиленович Емельянов, входивший в тренерский штаб Владимира Федотова», – говорится в сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФК "Оренбург".

49-летний Емельянов с 2007 по 2017 год возглавлял «Луч-Энергию» из родного Владивостока. С сентября 2017-го специалист работает в тренерском штабе «Оренбурга».

Для справки:

Константин Владиленович Емельянов (28 марта 1970, Владивосток, СССР) — советский и российский футболист, защитник; тренер.

Воспитанник владивостокского футбола. В 1987—1988 годах выступал за местный «Луч». В 1989 году играл за хабаровский СКА, после чего вернулся обратно. За «Луч» в Первом дивизионе провёл 136 матчей, что является рекордом клуба. В 1996 году подписал контракт с «Иртышом». С 1999 года защищал цвета клуба «Газовик-Газпром». Летом 2001 года вернулся в «Иртыш», где через год завершил карьеру.

В Высшей лиге провёл 29 матчей, забил гол.

С 2005 года — в тренерском штабе «Луча-Энергии». В 2007—2009 годах тренировал дубль. В мае 2009 года за неудовлетворительные результаты (после 10-го тура в первом дивизионе «Луч-Энергия» шёл на последнем месте) был отправлен в отставку главный тренер Беньяминас Зелькявичус. Емельянов был назначен на пост и. о. главного тренера. 22 мая в первом матче под его руководством была обыграна «Балтика» (2:0). С июня — тренер команды. В мае 2012 года назначен на пост главного тренера команды. В 2013 году под его руководством «Луч-Энергия» вернулся в первенство ФНЛ. С июня — вновь тренер команды. С 2014 года возглавлял молодёжную команду «Луча-Энергии». С декабря 2016 года вновь являлся главным тренером клуба. В межсезонье-2017 команду возглавил Вальдас Иванаускас, однако после его внезапного ухода Емельянов вновь возглавил «Луч-Энергию». С сентября 2017 — помощник главного тренера ФК «Оренбург».

В декабре 2019 года назначен главным тренером ФК Оренбург.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]