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Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании нескольких школ

Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании нескольких школ

Фото: Вести - Новосибирск

Сегодня, 9 декабря, во Владивостоке неизвестные сообщили о минировании школ № 23, 45, 59, 63, 74 и 82, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. На местах работают оперативные службы. В это же время в торговом центре «Калина Молл» проходит учебная эвакуация.

Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, сообщения о нахождении взрывных устройств в школах поступили ранним утром. На данный момент проверка уже завершена по двум адресам: Бородинская, 7 и Иртышская, 6. Взрывных устройств не обнаружено.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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