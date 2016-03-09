Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании нескольких школ
Сегодня, 9 декабря, во Владивостоке неизвестные сообщили о минировании школ № 23, 45, 59, 63, 74 и 82, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. На местах работают оперативные службы. В это же время в торговом центре «Калина Молл» проходит учебная эвакуация.
Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, сообщения о нахождении взрывных устройств в школах поступили ранним утром. На данный момент проверка уже завершена по двум адресам: Бородинская, 7 и Иртышская, 6. Взрывных устройств не обнаружено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
12.12.2017 В День Конституции РФ Владивосток подвергся атаки телефонных террористов (фото)
-
31.01.2019 Полиция: Задержанный после ложных сообщений о минировании зданий приморец оказался к ним не причастен
-
28.02.2019 Неизвестный сообщил о заминировании гостиницы "Аванта" во Владивостоке
-
09.03.2016 Из-за ложных сообщений о бомбах во Владивостоке эвакуировали людей в центре города. Подробности
-
08.04.2019 Во Владивостоке экстренно эвакуировали работников завода "Дальприбор"
-
28.05.2019 Аэропорт Владивостока проверяют после сообщения о минировании
Добавить комментарий