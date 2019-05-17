Внутрь никого не впускают: Неизвестные сообщили о «минировании» крупных ТЦ во Владивостоке
Сегодня, 9 сентября, во Владивостоке неизвестные сообщили о «минировании» торгового центра «Малый ГУМ» . Из здания спешно эвакуировали посетителей и сотрудников, на место прибыли экстренные службы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, также сегодня поступило аналогичное сообщение о «минировании» ТРК «Калина Молл». Там также провели эвакуацию.
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, оба сообщения были ложные.
По информации источника в правоохранительных органах, по электронной почте поступило анонимное сообщение о том, что торгово-развлекательный центр «Малый ГУМ» «заминирован». В связи с этим были приняты экстренные меры по эвакуации персонала, сам ТРЦ закрыли, а помещения начали проверять сотрудники силовых структур.
В настоящее время идёт проверка на предмет нахождения в здании опасных средств. На данный момент подтверждения поступившей информации нет.
Внутрь никого не впускают – охрана говорит, что было анонимное сообщение и торговый центр пока не работает.
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