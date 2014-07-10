Спортсменка из Приморья установила два мировых рекорда





С наградами возвращается во Владивосток с чемпионата Европы по пауэрлифтингу в классическом троеборье Ангелина Еловикова, — передают «Вести: Приморье» по информации департамента физкультуры и спорта.

Соревнования среди сильнейших людей континента проходили с 30 ноября по 8 декабря в литовском городе Каунас. В турнире участвовали более 400 атлетов из 24 стран. По результатам чемпионата Ангелина стала обладательницей трех золотых и одной серебряной медалей, а также установила два мировых рекорда и рекорд Европы.

Подопечная тренера Костаса Телидиса из Приморья выступала в весовой категории до 72 килограммов среди женщин, конкуренцию ей составили 14 соперниц. Ангелина Еловикова показала второй результат в жиме штанги лежа – 110 килограммов, 230 килограммов подняла в становой тяге, завоевав «золото» и установив рекорд Европы. Еще одну золотую награду она выиграла в приседе с результатом 203,5 килограмма, установив рекорд мира. И завершила выступления золотой медалью и рекордом мира в сумме троеборья – 543,5 килограмма. На втором месте – итальянская спортсменка, третье заняла представительница Швеции.

«Выступлением очень довольна. Готовились к соревнованиям с моим тренером долго и серьезно, работа проведена успешно», – поделилась чемпионка.

Напомним, Ангелина Еловикова вошла в состав российской сборной, одержав победу на чемпионате страны в марте 2019 года и став абсолютной чемпионкой России. Также она – серебряный призер чемпионата Европы-2018, трехкратная чемпионка и рекордсменка России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]