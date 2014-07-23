В Приморье возросло количество выявленных фактов взяточничества





Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Краевая прокуратура подвела итоги года в этой сфере, — сообщают «Вести: Приморье».

По данным пресс-службы прокуратуры Приморского края, в 2019 г. в результате плановых и внеплановых мероприятий число выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции составило свыше 5,2 тыс., с целью их устранения внесено более 1 тыс. представлений (по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 1260 должностных лиц). Прокурорами принесено 324 протеста, в суды направлено 49 исков на сумму более 31,5 млн. рублей, объявлено 23 предостережения о недопустимости нарушения закона.

В текущем году по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 32 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В ходе осуществления надзорных мероприятий в указанной сфере органами прокуратуры края выявлено 3 тыс. 451 нарушение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции, допущенных служащими (государственными служащими - 2 тыс. 48, муниципальными служащими – 799, 325 - лицами, замещающими муниципальные должности и 279 работниками учреждений).

По инициативе органов прокуратуры края проведен анализ соответствия муниципальных нормативных правовых актов законодательству в сфере предупреждения коррупции. По итогам этой работы прокурорами внесено 100 представлений, на противоречащие закону акты принесено 127 протестов, внесено 21 требование об изменении нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.

На системной основе продолжено проведение проверок исполнения требований законодательства о контроле за расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. По результатам таких проверок выявлено 41 нарушение закона. В суд направлен 1 иск на сумму свыше 14,8 млн. руб.

По инициативе органов прокуратуры края в связи с утратой доверия уволены и прекращены досрочно полномочия 12 лиц.

В результате проведения ряда плановых и внеплановых тематических проверок, направленных на повышение результативности надзорных мероприятий в части выявления коррупционных преступлений, продолжена реализация прокурорами предусмотренных ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочий. Так, в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки направлено 19 материалов общенадзорных проверок, по которым уже возбуждено 14 уголовных дел.

Нарушения, послужившие основанием для возбуждения уголовных дел, выявлены прокурорами в сферах муниципальной собственности, при исполнении контрактов, а также связанные с хищением денежных средств с использованием служебного положения.

В структуре коррупционной преступности за указанный период количественно преобладают противоправные деяния, связанные со взяточничеством, мошенничеством, присвоением и растратой.

Проведенный анализ показал, что общее количество выявленных фактов взяточничества возросло более чем на 14% (с 121 до 138), при одновременном снижении доли мелкого взяточничества с 69 до 29 преступлений и увеличением более чем на 200% количества выявленных фактов получения взятки (с 21 до 65).

По направленным в суд уголовным делам о коррупционных преступлениях сумма материального ущерба составила 65 млн 125 тыс. руб.

При этом следственными органами наложен арест на имущество в порядке ст. 115 УПК РФ по уголовным делам, направленным в суд, общей стоимостью 48 млн 215 тыс. руб.

На системной основе проводилась работа по предъявлению в суды края заявлений об изъятии в судебно-исковом порядке полученных в результате совершения коррупционных преступлений и криминальных доходов и заявлений о возмещении ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями.

В этих целях в суд предъявлено 4 исковых заявления о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, в размере 16 млн. 672 тыс. руб. К настоящему времени уже рассмотрены и удовлетворены 2 исковых заявления на сумму 121 тыс. руб., ущерб взыскан на сумму 575 тыс. руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]