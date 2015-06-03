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Террористический флешмоб? В нескольких городах Приморья "заминировали" школы (видео)

Террористический флешмоб? В нескольких городах Приморья "заминировали" школы (видео)

Фото: Инстаграм @mark2_che

Шесть школ "заминировали" в Уссурийске. Хулиган(ы?) воспользовались электронной почтой, а не более привычным телефоном, - сообщают "Вести: Приморье" со ссыкой на пресс-службу администрации Уссурийска. 

По информации управления по делам ГОЧС,  в 7.40 на адрес электронной почты МБОУ СОШ №6 поступило письмо с информацией террористического характера. В 9.40 письма такого же содержания поступили на адреса электронной почты школ №№4, 32, 28, 25, 11.

В образовательные учреждения выехали специальные службы, сотрудники полиции, пожарная охрана, врачи скорой помощи. Детей и учителей эвакуировали из зданий на безопасное расстояние. В школах  проверка завершена, никаких угроз обнаружено не было. 

Устанавливается местонахождение адресата сообщений.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали об аналогичной ситуации с образовательными учреждениями  Владивостока

Видео с кадрами эвакуации детей из школы №6 опубликовано в соцсетях - инстаграм @mark2_che

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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