Шутники «заминировали» детские сады по всему Дальнему Востоку
Только в одном Уссурийске «заминированными» оказались 10 детских дошкольных учреждения, — сообщают «Вести: Приморье» по данным городской администрации.
По информации управления по делам ГОЧС, на адреса электронной почты десяти детских садов округа поступило письмо с информацией террористического характера.
В дошкольные образовательные учреждения выехали специальные службы, сотрудники полиции, пожарная охрана, врачи скорой помощи. Правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей и сотрудников садов.
Местонахождение адресата сообщений устанавливается.
Отметим, что информацию о якобы заложенных устройствах также получили в дошкольных образовательных учреждениях во Владивостоке, Лесозаводске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Биробиджане.
Ранее «Вести: Приморье» сообщали об аналогичной «шутке» с детсадами краевой столицы.
А в начале декабря под прицел «террористов» попали школы Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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