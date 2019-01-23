Во Владивостоке эвакуируют детсады из-за сообщений о минировании
Детсады эвакуируют во Владивостоке после сообщений о "минировании".
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, 19 декабря несколько детсадов получили письма о минировании по электронной почте. У заведующих четкая инструкция – сообщают в полицию, эвакуируют детей, каждый сигнал отрабатывается, пока подтверждений нет.
Как сообщает VL.ru, также эвакуирован детский сад в Лесозаводске.
Ранее сообщалось, что более 70 детсадов эвакуировали в Хабаровском крае из-за сообщений о "минировании". Звонки об опасности также поступали в детские сады соседней Еврейской АО, там эвакуированы 8 детсадов. Также информацию о якобы заложенных устройствах получили в дошкольных образовательных учреждениях Комсомольска-на-Амуре и Благовещенске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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