6 тысяч парковочных мест планируют создать во Владивостоке

Вопрос об организации автомобильных парковок во Владивостоке обсудили депутаты комитета ЗС по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ЗАКС.

Как рассказал заместитель главы города Игорь Белов, градостроительная концепция развития парковочных пространств на территории Владивостока предусматривает размещение капитальных парковок в центральной части города и в жилых районах, а также использование быстровозводимых механизированных парковок в местах, где это необходимо.

В планах строительство многоэтажных парковок на улицах Верхнепортовая, 6 (9 уровней на 150 мест), Гоголя, 39 (9 уровней, 70 мест), Октябрьская, 20 (11 уровней, 297 мест), Адм. Фокина, 23 (5 уровней, 141 место), Океанский проспект,20 (7 уровней, 235 мест). Подземную парковку на 250 машино-мест планируют под площадью Борцам за власть Советов.

В проекте 34 территории, где разместят модульные конструкции, в том числе возле цирка, на о. Русский напротив центрального входа ДВФУ, под Золотым мостом, возле стадиона "Динамо".

Строительство капитальных парковок планируется также в жилых микрорайонах на улицах Русской, Шилкинской, Некрасовском переулке и в районе Зеленого угла.

Представленная на заседании комитета концепция предусматривает создание почти 6 тысяч парковочных мест, общая стоимость строительно-монтажных работ составляет более 8 млрд рублей.

Депутаты обратили внимание представителей администрации города на высокие затраты на строительство. Как пояснил Игорь Белов, расчеты не окончательные и по прогнозам специалистов стоимость должна снизиться, возводить объекты администрация города планирует с привлечением инвесторов, кроме того, строительство парковок будет взаимосвязано с благоустройством окружающего пространства.

«Строительство парковок – это только одно из мероприятий, второе – это общественный транспорт и административный регламент, который упорядочит парковку на территории города. Управление благоустройства сейчас занимается организацией парковочных пространств такого типа и вместе это все должно объединиться в одну систему. Это второй и третий этапы нашей работы», - сказал замглавы города.

Как отметили во время обсуждения депутаты, пока строительство парковок находится в стадии планирования, надо уделить внимание организации парковочных мест, а такие радикальные меры, как эвакуация автомобилей, использовать только при крайней необходимости.

«Ситуация с парковками во Владивостоке, все мы знаем, очень сложная, особенно в центральной части города. И то, что администрация определила вектор движения, и есть конкретные проекты, — это заслуживает поддержки. Хотелось бы, чтобы была вариативность, чтобы те направления, которые предложили, дополнялись, в том числе, с учетом предложений депутатского корпуса», - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

«Нам представили скорее пилотный проект, который предлагается реализовать во Владивостоке. Конечно, сегодня больше вопросов, чем ответов. На мой взгляд, стоит сделать акцент на подземных парковках, что позволит сохранить пространство, благоустроить территорию. Те объекты, которые будут строиться, тоже должны быть максимально гармонично вписаны в рельеф и архитектуру города», - прокомментировал итоги обсуждения Александр Щербаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]