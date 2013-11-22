Житель Артёма поблагодарил огнеборцев за спасение матери

13 ноября при тушении пожара частного дома, расположенного по улице Северной Артёмовского городского округа, огнеборцы эвакуировали через окно горящего дома мать жителя Артема Александра Зинятовича. Мужчина выразил огромную благодарность всему Главному управлению МЧС России по Приморскому краю и непосредственно бригаде пожарных, принимавших участие в спасении жизни пенсионерки и тушении дома.

"Хочется отметить высокий уровень подготовки и профессионализма, оперативность работы пожарных. Организованными действиями огнеборцев спасена жизнь человека, из горящего дома через оконный проём была эвакуирована моя мать, пенсионерка, инвалид второй группы. Самостоятельно покинуть помещение она никак не смогла. Так же в этот день спасатели практически подарили нашей семье дом, они не только отстояли каркас здания, но и спасли часть вещей, а также документы, что немаловажно особенно в холодный период времени... Вы большие молодцы, спасибо вам, вы делаете очень нужную работу! Побольше вам сил, здоровья и терпения в вашей непростой профессии!», - сообщается в письме Александра Зинятовича.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, утром 13 ноября в 10.45 в пожарно-спасательную службу города Артёма поступило сообщение о том, что в частном доме, расположенном на улице Северная, произошёл пожар. Через 4 минуты (в 10.49) на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горели: деревянная пристройка, часть крыши и часть стены дома.

В 10.54 пожар был локализован, а в 11.55 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. К тушению привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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