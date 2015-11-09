Полиция просит водителей пересесть на автобусы





Госавтоинспекция призывает жителей и гостей Приморья быть внимательными на дороге в связи с возможным ухудшением погоды, — передают «Вести: Приморье».

Предстоящий снегопад будет сопровождаться гололедными явлениями, сильными метелями, — предупреждают в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю.

Необходимо помнить, что тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Безопасная скорость и дистанция – это самые важные моменты, на которые следует обратить внимание. Водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

При этом сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. В первую очередь этот совет касается начинающих водителей, которые не обладают нужными навыками управления автомобилем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]