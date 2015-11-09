Новости Общество

Сегодня, 21:01
 

Полиция просит водителей пересесть на автобусы

Полиция просит водителей пересесть на автобусы

Фото: admtyumen.ru


Госавтоинспекция призывает жителей и гостей Приморья быть внимательными на дороге в связи с возможным ухудшением погоды, — передают «Вести: Приморье».

Предстоящий снегопад будет сопровождаться гололедными явлениями, сильными метелями, — предупреждают в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю.

Необходимо помнить, что тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Безопасная скорость и дистанция – это самые важные моменты, на которые следует обратить внимание. Водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

При этом сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. В первую очередь этот совет касается начинающих водителей, которые не обладают нужными навыками управления автомобилем.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести