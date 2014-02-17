Японских коров будут кормить приморским сеном





Японская компания «Кондо Сетэн» (Kondo Shoten), представившая проект по выращиванию кормов для крупного рогатого скота в Приморском крае, планирует осуществить первые поставки продукции из ДФО в Японию в 2020 году.

Проект выдвинут на соискание общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Лучший инвестор». Решение о выдвижении компании поддержано Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Планируемые объемы производства на первом этапе – 300 тыс. тонн в год, с возможностью дельнейшего увеличения. Первые поставки кормов планируются из урожая 2020 года.

«Заинтересованность в организации поставок кормов из России связана с ростом цен на импортные корма, поставляемые в основном из США (1 800 тыс. тонн в год, цена в Японии – 600 долл. США за тонну), что ведет к росту издержек государства на субсидирование производства молока в стране (в настоящее время субсидии достигают порядка 25%)», —пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. .

По оценке японской стороны, корма российского производства будут конкурентоспособными на японском рынке. До 2017 года в Японии действовал запрет на импорт сена из России. Усилиями инициаторов проекта удалось добиться снятия запрета при условии отсутствия заболеваний крупного рогатого скота в районе производства кормов, а также организации специальной обработки (пропаривания) сена перед отправкой, исключающей попадание вредителей.

«Специальная установка для обработки кормов должна быть сертифицирована японской службой санитарного контроля», — добавил Петухов.

Объем инвестиций в проект оценивается компанией в размере 40 млн долл. США, включая расходы на строительство предприятия по переработке кормов, а также на поддержку производителей сена (закупка техники, ГСМ, семян и т.д.). По словам председателя совета директоров компании Кондо Такэхико, получено согласие на финансирование проекта японской стороной. При этом 60% может быть предоставлено Японским банком международного сотрудничества JBIC, остальное – префектуральные банки Ниигаты и собственные средства компании.

Инвестор планирует заключать контракты на производство кормов с растениеводческими предприятиями Дальнего Востока (общая потребность земельных ресурсов для производства необходимого объема кормов составляет около 50 тыс. га), в дальнейшем возможно приобретение части земельных участков в аренду.

Свой проект компания презентовала в конце марта этого года Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу во Владивостоке.



На текущий момент инвестором произведены пробные посевы тимофеевки (показали высокие результаты по качеству), а также достигнуты предварительные договоренности с рядом фермеров, выразивших готовность участвовать в проекте.

Для справки. «Кондо Сетэн» учреждена в 2006 г. в Японии, штаб-квартира компании расположена в префектуре Ниигата. Предприятие осуществляет деятельность преимущественно в сфере рыбной промышленности, включая добычу, переработку и реализацию рыбной продукции и морепродуктов на внутреннем рынке Японии; экспорт и импорт рыбной продукции и морепродуктов на рынках Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке России; разведение молоди лососевых. Кроме того, «Кондо Сетэн» занимается международной торговлей в сфере поставок кормов для животноводства. Компания имеет зарубежные офисы в России (г. Владивосток) и КНР (г. Циндао и г. Тайбэй).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]