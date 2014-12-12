Хорошая статистика: 100-летие отмечает сотрудница Приморскстата





Коллектив Приморскстата публикует одно из самых лучших своих данных — 10 декабря 100 лет исполнилось бывшему работнику органов статистики Анастасии Дехта, — сообщают «Вести: Приморье».

В годы Великой Отечественной войны Анастасия Алексеевна трудилась на участке народного хозяйства, непосредственно связанном с обеспечением боевых действий фронта, в качестве помощника начальника штаба МПВО Фрунзенского района Владивостока.

В органы государственной статистики юбилярша пришла в 1951 году. Заочно закончила Всесоюзный финансово-экономический институт, получив в 1962 году специальность экономиста-статистика. Работая в должности старшего экономиста сводного отдела, выполняла обязанности начальника спецчасти. Затем возглавляла сектор статистики капитального строительства, который не только относился к числу ведущих отделов, но и в котором тогда занимались статистикой услуг населению, жилищно-коммунальных услуг, инновационной деятельностью организаций.

С 1969 по 1978 годы руководила отделом сводно-балансовых работ и статистики финансов. Под руководством Анастасии Алексеевны отдел занимался сложнейшими расчетами балансов и статистики финансов, выпускал ряд сводных изданий.

В те годы из-за отсутствия компьютеров работа по выпуску сводных изданий была чрезвычайно кропотливой: материал из отраслевых отделов поступал в сводный отдел в рукописном виде, тщательно проверялся, направлялся машинистке для набора текста, набранный текст сверялся с рукописным оригиналом и только потом размножался. Несмотря на сложности в подготовке, отдел своевременно и в полном объеме направлял информацию, необходимую для принятия управленческих решений Крайкомом и Крайисполкомом, обеспечивая качество статистической информации.

Анастасия Алексеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ее имя занесено в Книгу Почета Приморскстата.

«100 лет — немыслимо великая цифра в наши дни! Но эта невероятная женщина достойно прожила свой век, являлась свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При этом всегда оставалась сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относится ко всем превратностям судьбы, находя в них массу плюсов и поводов для радости», — отметилии коллеги юбилярши.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]