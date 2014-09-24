Примстат: четверть расходов приморцев составляют услуги ЖКХ





В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составили жилищно-коммунальные услуги, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ПриморскСтата.

В январе-ноябре 2019 года населению края оказано платных услуг на 148,8 млрд. рублей.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю — 25% — составили жилищно-коммунальные услуги, 22% — транспортные, 12% — телекоммуникационные, 8% - медицинские. Услуг бытового характера оказано на 5% больше, чем в январе-ноябре 2018 года. В объеме платных услуг бытовые составили 10%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (43%), услуги парикмахерских (17%), ремонт и строительство жилья и других построек (11%), ремонт, окраска и пошив обуви (6%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры (5%), ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, пошив и вязание трикотажных изделий, фото- и кинолабораторий, изготовление и ремонт мебели, прочих бытовых услуг (по 3%).

На долю физических лиц приходилось 44.1% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]