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Вчера, 23:31
 

У «Адмирала» новый нападающий

У «Адмирала» новый нападающий

Фото: ХК "Адмирал"


«Адмирал» заключил контракт с 23-летним нападающим Кириллом Пилипенко из «Югры», — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе клуба. 

В текущем сезоне форвард в составе «Югры» из Ханты-Мансийска сыграл в 32 встречах, забросил 19 шайб и сделал 16 голевых передач. Кирилл — второй снайпер и бомбардир текущего сезона Высшей Хоккейной Лиги.

Пилипенко воспитанник Свердловского хоккея, в МХЛ выступал за ХК МВД (Балашиха), в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха), «Горняк» (Учалы) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В 2017 году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Кубок Братины, чемпионат ВХЛ.

В КХЛ в активе нападающего 7 матчей – 6 за московское «Динамо» и 1 за «Автомобилист». 

Выступал за юниорскую и молодежную сборные России. Победитель Универсиады-2017. Серебряный призер юниорского чемпионата мира 2014. Серебряный призер мирового Кубка Вызова-2013, лучший бомбардир сборной России на турнире. 

За «Адмирал» Кирилл будет выступать под №19.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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