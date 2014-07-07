Новости Спорт
Сегодня, 13:28

Вадим Перескоков заключил контракт с "Торпедо"

Вадим Перескоков заключил контракт с "Торпедо"

Источник фото: Официальный твиттер ХК "Торпедо"

Форвард Вадим Перескоков пополнил состав "Торпедо", сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

Как сообщает РИА Новости, контракт с 27-летним нападающим рассчитан на один сезон.

Ранее Перескоков выступал в КХЛ за московский ЦСКА, китайский "Куньлунь Ред Стар" и "Адмирал" из Владивостока.

Россиянин в феврале перешел из финского "Юкурита", за который играл с 2018 года, в "Лозанну". Форвард успел провести семь игр за швейцарский клуб, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Перескоков - лучший бомбардир "Юкурита" в сезоне-2019/20, в 46 матчах на счету хоккеиста 34 очка (16 голов и 18 передач).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме