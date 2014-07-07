Вадим Перескоков заключил контракт с "Торпедо"

Форвард Вадим Перескоков пополнил состав "Торпедо", сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

Как сообщает РИА Новости, контракт с 27-летним нападающим рассчитан на один сезон.

Ранее Перескоков выступал в КХЛ за московский ЦСКА, китайский "Куньлунь Ред Стар" и "Адмирал" из Владивостока.



Россиянин в феврале перешел из финского "Юкурита", за который играл с 2018 года, в "Лозанну". Форвард успел провести семь игр за швейцарский клуб, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Перескоков - лучший бомбардир "Юкурита" в сезоне-2019/20, в 46 матчах на счету хоккеиста 34 очка (16 голов и 18 передач).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]