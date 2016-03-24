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Радикальное решение: у нетрезвых водителей заберут автомобили

Радикальное решение: у нетрезвых водителей заберут автомобили

Фото: ntm13.ru


Госавтоинспекция внесла вопросы изъятия автомобилей у нетрезвых водителей в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Нами сформированы предложения, которые должны радикально изменить положение вещей — ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения. <...> Одновременно они внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях», — сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Ранее сообщалось, что МВД России предлагает начать изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Соответствующее предложение было направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне.

Сейчас межведомственная рабочая группа готовит новый Кодекс об административных правонарушениях параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности — так называемой регуляторной гильотиной, которая предусматривает отмену всех устаревших и избыточных требований к бизнесу. Ожидается, что новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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