Спецтехника вышла на расчистку дорог

Спецтехника Примавтодора готова к очистке дорог от последствий снегопада в Приморье. Сейчас дорожники работают в Михайловском, Анучинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском, Шкотовском, Надеждинском, Яковлевском районах, Владивостоке, Артеме, Арсеньеве и Уссурийске, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в Примавтодоре, сейчас в регионе наблюдается мокрый снег, который тает на дорогах.

«Тем не менее, техника уже вышла на дежурство, и, где это необходимо, на очистку краевых трасс. Это автогрейдеры, коммунально-дорожные машины, тракторы, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры. На складах имеется достаточный запас песко-солевой смеси. На перевалы и опасные участки будет направлена тяжелая техника», – пояснили специалисты, добавив, что всего к уборке дорог готово более 300 единиц спецтехники.

Отметим, что для предотвращения образования гололеда на скоростных трассах в пригороде Владивостока будет использоваться жидкий реагент. Важно, что вся техника равномерно распределена по районам края.

Напомним, во время снегопада автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Это важно для оперативной и качественной работы снегоуборочной техники, а также для обеспечения личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Кроме того, водителей просят не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]