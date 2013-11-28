Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК

Пресс-конференция, посвященная программе Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, состоялась во Владивостоке 10 декабря. Генеральный директор фестиваля, заслуженный деятель искусств России Валерий Шадрин и руководители творческих коллективов рассказали о спектаклях, которые смогут посмотреть жители и гости приморской столицы с 23 сентября по 8 октября 2020 года.

Осенью 2020 года Приморье ждет масштабное культурное событие – Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Он организован по инициативе художественного руководителя Театра наций, народного артиста России Евгения Миронова, выступившего с масштабной программой развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

«Наш фестиваль внесет свою лепту в то, чтобы Владивосток был не только экономической столицей этой части России, но и культурной. Отдельно хочу поблагодарить Губернатора Приморья Олега Кожемяко. Не каждый губернатор так поддерживает культурные инициативы, как это делает он. Я знаю это еще по работе с ним на Сахалине и по мнению многих моих коллег», – отметил Евгений Миронов.

В ходе пресс-конференции Валерий Шадрин рассказал, что в фестивале примут участие коллективы из Токио, Сидзуоки, Шанхая, Сеула, Ханоя, Тайбэя и Москвы. Они выступят на Приморской сцене Мариинского театра, в драматическом театре имени Горького и на открытой площадке в Спортивной гавани.

«Мы приехали во Владивосток с культурной миссией – помочь развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, с которой выступил наш коллега Евгений Миронов. Его идею поддержали Президент и Правительство, по поручению Министерства культуры мы включились в эту работу. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль – затея красивая, но непростая. Мы приехали с теми, кто откликнулся на наш призыв поучаствовать в создании фестиваля и заранее посмотреть площадки, на которых им предстоит выступать», – сказал Валерий Шадрин.

От имени губернатора Приморского края поприветствовала собравшихся директор краевого департамента культуры Елена Бронникова.

«Во Владивостоке происходит много интересных культурных мероприятий, в том числе и театральных. У нас в Приморье – восемь профессиональных театров, но такой масштабный Международный Тихоокеанский фестиваль мы принимаем у себя впервые. И, конечно же, это очень ответственно и почетно. Наши зрители за 15 дней фестиваля увидят очень много интересных спектаклей из разных стран. Я хочу сказать, что 2019 год, объявленный Президентом России Годом театра, заканчивается, но в Приморье он набирает обороты и плавно перетекает в 2020 год», – подчеркнула Елена Бронникова.

Отмечено, что фестивальные билеты появятся в продаже с первого апреля. Программа мероприятий рассчитана на 15 дней, с 23 сентября по 8 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]