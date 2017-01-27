Жители Яковлевского района могут остаться без воды

Вырубку леса приостановили в селе Бельцово Яковлевского района. Местные жители обеспокоены, что в результате рубки деревьев село может остаться без воды. Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Александр Костенко: "Незаконных рубок леса в селе Бельцово не будет".

Сообщения от местных жителей появились в социальных сетях. По их словам, арендаторы лесных участков незаконно рубят лес в селе Бельцово.

Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Приморского края Валентин Карпенко, в данный момент рубка леса приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

«По проекту арендаторы должны сделать дороги противопожарного назначения, минерализованные полосы. Местные жители обеспокоены этим фактом, поэтому нам предстоит разобраться, где они собрались рубить деревья и есть ли угроза исчезновению воды», – прокомментировал он.

Вице-губернатор Приморского края Александр Костенко подчеркнул, что в этом вопросе нужно учитывать мнение людей, незаконных рубок леса быть не должно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]