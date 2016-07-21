Подробности трагедии: взорвавшийся баллон оторвал ноги аквалангисту (видео очевидца)

Эксклюзивное видео прислал в whatsapp «Вести: Приморье» очевидец трагедии, случившейся на рыболовецкой шхуне «Кайман», когда при заправке взорвался кислородный баллон для дайвинга, — сообщают «Вести: Приморье».

- Сначала услышали хлопок, затем увидели беспорядок. На палубе всюду разбросаны части от компрессора и баллонов. Взорвался один из баллонов, остальные раскидало, несколько из них улетело за борт. Осколок взорвавшегося металлического баллона попал одному мужчине в плечо. Заправщика-водолаза взрывной волной выкинуло за борт шхуны. Его вытащили, оказали потерпевшему первую медицинскую помощь. Мужчине оторвало обе ноги, - рассказал очевидец происшествия.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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