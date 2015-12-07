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В Приморье скончался дайвер, которому оторвало ногу взрывом кислородного баллона

В Приморье скончался дайвер, которому оторвало ногу взрывом кислородного баллона

В Приморском крае скончался аквалангист, которому 10 декабря в Тернейском районе оторвало ногу при взрыве кислородного баллона. Мужчина потерял много крови и умер из-за травм, несовместимых с жизнью,  сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Cразу после инцидента пострадавший был доставлен в центральную районную больницу в Пластуне. Врачи сделали ему необходимые операции и продолжали бороться за его жизнь. Тем не менее помочь ему уже было нельзя – травмы оказались несовместимы с жизнью. 

С момента происшествия мужчина находился в крайне тяжелом состоянии из-за сильной потери крови. В итоге он скончался.

Напомним, что происшествие случилось в Тернейском районе Приморья. 10 декабря в поселке Пластун (бухта Духово) на рыболовецкой шхуне «Кайман» взорвался кислородный баллон, в результате чего оторвало ногу одному из членов экипажа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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