Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Приморье

Врачи скорой помощи доставили в больницу Владивостока жителя Чугуевского района, получившего травмы при взрыве газового баллона. Мужчина засунул его в печь вместе с собранным во дворе дома мусором.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, несчастный случай произошел в одном из частных жилых домов в Чугуевском районе, в котором проживает 44-летний мужчина. Пострадавший решил сжечь собранный ранее во дворе различный мусор, но не убедился в соблюдении безопасности, так как не проверил его содержимое.

В результате в печи взорвался бытовой газовый баллончик, а хозяин дома получил травму глаз и лица. Прибывшие на место происшествия врачи отвезли его в больницу. После оказания необходимой помощи его транспортировали во Владивосток, где он сможет получить более качественную медицинскую помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Основной версией взрыва бытового газового баллона считается несчастный случай.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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