Медсестра выкрала ребенка из роддома, чтобы отдать бездетной женщине

Фельдшер в Пакистане был арестован после того, как якобы похитил ребенка, чтобы отдать ее бездетной тете. Девочку забрали вскоре после рождения из больницы в Белуджистане, на юго-западе страны. Но семья изначально не знала о ее исчезновении, так как никто не сказал, что ее мать родила двойню, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на BBC.

По словам полицейских, Абдул Хамид (Abdul Hamid) отвез будущую мать Джамилу Биби (Jamila Bibi) в больницу в Лоралай, примерно в 60 км к юго-западу от их деревни.

Он сообщил полиции, что после родов семье Джамилы Биби была вручена одна маленькая девочка, и ей велели забрать пациентку домой, как у нее все хорошо.

Однако Джамиля Биби оставалась в полубессознательном состоянии в течение следующих нескольких дней, в течение которых близнец, с которым она вернулась домой, умер.

А потом, как только она выздоровела, новая мать рассказала о чем-то, что оставило семью испуганной.

«В пятницу, когда Биби пришла в себя, она спросила, где находится ее другая девушка. Мы были ошеломлены», - сказал Абдул Хамид.

«После того, как Абдул Хамид подал жалобу в полицию, мы арестовали женщину-фельдшера, которая дежурила в комнате родов в тот вечер, и она отвела нас прямо туда, где был ребенок», - сказал Джахангир Шах, дополнительный начальник полицейского участка Лоралай.

«Двое других коллег помогли ей вывезти ребенка из больницы и отдать его своей тете, которая была замужем 17 лет, но все еще была без ребенка. Медсестра сказала нам, что ее тетя очень хотела усыновить ребенка».

Полиция арестовала женщин.

Старший гинеколог в медицинском комплексе Болан в Кветте, столице провинции Белуджистан, сообщил BBC, что инцидент был беспрецедентным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru