Медсестра выкрала ребенка из роддома, чтобы отдать бездетной женщине
Фельдшер в Пакистане был арестован после того, как якобы похитил ребенка, чтобы отдать ее бездетной тете. Девочку забрали вскоре после рождения из больницы в Белуджистане, на юго-западе страны. Но семья изначально не знала о ее исчезновении, так как никто не сказал, что ее мать родила двойню, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на BBC.
По словам полицейских, Абдул Хамид (Abdul Hamid) отвез будущую мать Джамилу Биби (Jamila Bibi) в больницу в Лоралай, примерно в 60 км к юго-западу от их деревни.
Он сообщил полиции, что после родов семье Джамилы Биби была вручена одна маленькая девочка, и ей велели забрать пациентку домой, как у нее все хорошо.
Однако Джамиля Биби оставалась в полубессознательном состоянии в течение следующих нескольких дней, в течение которых близнец, с которым она вернулась домой, умер.
А потом, как только она выздоровела, новая мать рассказала о чем-то, что оставило семью испуганной.
«В пятницу, когда Биби пришла в себя, она спросила, где находится ее другая девушка. Мы были ошеломлены», - сказал Абдул Хамид.
«После того, как Абдул Хамид подал жалобу в полицию, мы арестовали женщину-фельдшера, которая дежурила в комнате родов в тот вечер, и она отвела нас прямо туда, где был ребенок», - сказал Джахангир Шах, дополнительный начальник полицейского участка Лоралай.
«Двое других коллег помогли ей вывезти ребенка из больницы и отдать его своей тете, которая была замужем 17 лет, но все еще была без ребенка. Медсестра сказала нам, что ее тетя очень хотела усыновить ребенка».
Полиция арестовала женщин.
Старший гинеколог в медицинском комплексе Болан в Кветте, столице провинции Белуджистан, сообщил BBC, что инцидент был беспрецедентным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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